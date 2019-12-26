Обучающиеся в БВШН студенты из Нигерии исполнили песню "Сары гялин" - ВИДЕО

Студенты из Нигерии, обучающиеся в Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН), исполнили легендарную азербайджанскую народную песню "Сары гялин".

Об этом Report сообщили в Высшей Школе.

На мероприятии, проведённом в Бакинской Высшей Школе Нефти по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года, студенты 2 курса факультета нефтегазовой инженерии Иняма Сомточукву Чидинма и Эзинне Эзума Чессика и студенты 3 курса факультета химической инженерии Гусейнли Гюнель и Аскерзаде Нилуфер исполнили народную песню "Сары гялин" перед зрителями.

Иностранные студенты готовились три дня, чтобы научиться петь эту песню на азербайджанском языке.

Они отметили, что во время обучения в БВШН они близко познакомились с азербайджанским языком и историей и что они были глубоко впечатлены национальными духовными ценностями нашей страны.

"Слова и музыка песни "Сары гялин" очень красивы. История этой народной песни тоже очень интересная. В целом, Азербайджан имеет богатую историю, национальную музыку и национальные танцы. И мы изучаем их, потому что любим их", - сказала Иняма Сомточукву Чидинма.