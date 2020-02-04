Обучающиеся в Азербайджане грузинские студенты проводят в Тбилиси акцию - ОБНОВЛЕНО

В Тбилиси близ грузинского парламента продолжается акция протеста студентов-грузин, обучающихся в вузах Азербайджана, Украины и Армении.

Как сообщает грузинское бюро Report, они требуют встречи с министром образования Михаилом Чхенкели по вопросу отмены назначенного на завтра тестового экзамена для перевода в грузинские вузы.

Полиция помешала молодым людям установить палатку перед входом в парламент. На акции участвуют 350 студентов-граждан Грузии. Они считают, что этим экзаменом Министерство образования, науки, культуры и спорта создает для них искусственные преграды.

"Вместо четырех экзаменов студенты сдадут один экзамен на общие знания. Хотя им было предложено заменить экзамен, молодые люди отказались от этого", - отметили в структуре.

*** 14:29

Получающие в Азербайджане, Украине и Армении высшее образование и желающие перевестись в вузы Грузии студенты провели акцию перед зданием Министерства образования, науки, культуры и спорта в Тбилиси.

Как передает местное бюро Report, студенты требуют отмены назначенного на завтра экзамена на общие знания.

С прошлого вечера студенты возвели перед зданием министерства несколько палаток.

Тестовый экзамен на выявление общих знаний назначен на завтра на 15:00. В экзамене примут участие студенты, зарегистрировавшиеся с 24 января для получения образования в Грузии.

Участники акции подчеркивают, что для подготовки к экзамену выделено мало времени.

В Министерстве образования, науки, культуры и спорта сообщили, что завтрашний экзамен не будет отменен, т.к. студенты были проинформированы об экзамене за год до этого. Для участия в экзамене регистрацию прошли 343 гражданина Грузии.

Напомним, что получающие образование в зарубежных странах граждане Грузии при желании продолжить учебу на родине должны сдать экзамен на общие знания. Это правило вступило в силу в 2018 году.