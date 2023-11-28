Обсуждены перспективы сотрудничества между университетами Азербайджана и Грузии

28 ноября делегация во главе с заместителем министра науки и образования Азербайджана Гасаном Гасанлы, находящаяся с визитом в Грузии, встретилась с ректором Тбилисского государственного университета Джабой Самушией.

28 ноября делегация во главе с заместителем министра науки и образования Азербайджана Гасаном Гасанлы, находящаяся с визитом в Грузии, встретилась с ректором Тбилисского государственного университета Джабой Самушией.

Как сообщает местное бюро Report, азербайджанская делегация также встретилась с ректором Грузинского технического университета Давидом Гургенидзе.

На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества между университетами Азербайджана и Грузии.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам обмена преподавателями и студентами между вузами, проведения совместных научных исследований, организация научных симпозиумов и конференций и т.д.