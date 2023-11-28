О нас

Обсуждены перспективы сотрудничества между университетами Азербайджана и Грузии

Обсуждены перспективы сотрудничества между университетами Азербайджана и Грузии 28 ноября делегация во главе с заместителем министра науки и образования Азербайджана Гасаном Гасанлы, находящаяся с визитом в Грузии, встретилась с ректором Тбилисского государственного университета Джабой Самушией.
Наука и образование
28 ноября 2023 г. 22:24
Обсуждены перспективы сотрудничества между университетами Азербайджана и Грузии

28 ноября делегация во главе с заместителем министра науки и образования Азербайджана Гасаном Гасанлы, находящаяся с визитом в Грузии, встретилась с ректором Тбилисского государственного университета Джабой Самушией.

Как сообщает местное бюро Report, азербайджанская делегация также встретилась с ректором Грузинского технического университета Давидом Гургенидзе.

На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества между университетами Азербайджана и Грузии.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам обмена преподавателями и студентами между вузами, проведения совместных научных исследований, организация научных симпозиумов и конференций и т.д.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Gürcüstan universitetləri arasında əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə olunub

Самое читаемое

В Шабране в цехе при взрыве шины погиб один человек
ФотоВ Шабране в цехе при взрыве шины погиб один человек
22 ноября 2023 г. 10:29
В Анкаре состоялась выставка-форум c участием предпринимателей из Азербайджана и Турции
ФотоВ Анкаре состоялась выставка-форум c участием предпринимателей из Азербайджана и Турции
22 ноября 2023 г. 19:57
В Варшаве состоялись презентация книги и выставка об истории Карабахского ханства
ФотоВ Варшаве состоялись презентация книги и выставка об истории Карабахского ханства
23 ноября 2023 г. 18:02
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Таджикистана
ФотоСостоялась встреча президентов Азербайджана и Таджикистана
24 ноября 2023 г. 14:35
Токаев: Страны СПЕКА стали континентальным мостом между Европой и Азией
Токаев: Страны СПЕКА стали континентальным мостом между Европой и Азией
24 ноября 2023 г. 16:07
В Баку состоялся вечер аргентинской культуры
ФотоВ Баку состоялся вечер аргентинской культуры
24 ноября 2023 г. 19:45
Министры энергетики РФ и Турции провели переговоры в Анкаре
Министры энергетики РФ и Турции провели переговоры в Анкаре
25 ноября 2023 г. 10:04
Посол: Кяльбаджар освобожден от оккупации в день рождения террориста Мелконяна
Посол: Кяльбаджар освобожден от оккупации в день рождения террориста Мелконяна
25 ноября 2023 г. 14:44
Главный тренер рассказал о планах азербайджанской шахматистки, ставшей чемпионкой мира
ФотоГлавный тренер рассказал о планах азербайджанской шахматистки, ставшей чемпионкой мира
26 ноября 2023 г. 02:20
Закир Гасанов: Попытки внерегиональных стран обострить ситуацию в регионе неприемлемы
Закир Гасанов: Попытки внерегиональных стран обострить ситуацию в регионе неприемлемы
27 ноября 2023 г. 18:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi