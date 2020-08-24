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Обсуждено будущее сотрудничество между БВШН и TechnipFMC

Обсуждено будущее сотрудничество между БВШН и TechnipFMC С итальянскими компаниями ведется совместная работа по строительству и реконструкции в стране предприятий, относящихся к сферам инженерии, нефтехимии, строительства и технологий
Наука и образование
24 августа 2020 г. 12:35
Обсуждено будущее сотрудничество между БВШН и TechnipFMC

Ректор Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) Эльмар Гасымов встретился с вице-президентом по коммерции в странах СНГ итальянской нефтегазовой компании TechnipFMC Луиджи Фиорентино.

Об этом сообщили Report в БВШН.

В ходе встречи были обсуждены проекты, которые планируется реализовать в Азербайджане по инициативе компании.

На встрече также присутствовали выпускники БВШН, которые стали победителями проекта "Магистерская программа по передаче технологических знаний для студентов, обучающихся в области нефти, газа и нефтехимии" и которые в настоящее время работают младшими инженерами-технологами в компании TechnipFMC, а также главный офис-менеджер и координатор проектов TechnipFMC Сабина Аббасова. 

Ректор Эльмар Гасымов отметил, что с итальянскими компаниями ведется совместная работа по строительству и реконструкции в стране предприятий, относящихся к сферам инженерии, нефтехимии, строительства и технологий.  

"Предпринимаются совместные материально-технические, научно-методические и организационные меры для обеспечения подготовки высококвалифицированных специалистов в сфере образования. Участие выпускников Высшей Школы в программах стажировок, организуемых TechnipFMC, и их трудоустройство в этой компании служит наглядным доказательством этого сотрудничества", -  добавил ректор. 

В свою очередь, вице-президент TechnipFMC Луиджи Фиорентино отметил, что компания, наряду со своими традиционными нефтегазовыми проектами, реализует в Азербайджане проекты, нацеленные на развитие устойчивой промышленности, зеленых технологий, и что TechnipFMC является одним из самых крупных поставщиков технологий в стране.

"В настоящее время готовится технико-экономическое обоснование проекта по поддержке процесса переработки сахара в биопластик на первом в стране заводе по производству биопластика (PLA) в Мингячевире. Кроме того, ведутся переговоры о создании в Исмаиллы небольшого предприятия по переработке сельскохозяйственных отходов в биоэнергетику - по принципу "от биомассы до бионефти".

Он также подчеркнул, что целью TechnipFMC является развитие инновационных технологий в Азербайджане при помощи опытных специалистов и обеспечение их применения в промышленности с лабораторного этапа.

"Проект предусматривает оказание поддержки специалистам, работающим в вузах и промышленных учреждениях страны. В то же время магистранты БВШН будут участвовать в проектах по передаче технологических знаний", - добавил вице-президент.

Л.Фиорентино также отметил, что планируется организация встреч между представителями различных организаций и компаний, заинтересованных в налаживании потенциального сотрудничества в области зеленых и альтернативных технологий, а также создание Совета по переходу к устойчивой энергетике для расширения просветительской работы в регионе. 

В конце встречи было принято решение провести в БВШН презентацию проекта по созданию в Исмаиллы малого предприятия по конверсии биомассы в бионефтяную энергию с участием представителей соответствующих ведомств.

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Версия на азербайджанском языке Ali Məktəblə “TechnipFMC” arasında gələcək əməkdaşlıq müzakirə olunub

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