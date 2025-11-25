Образовательный комплекс в Кяльбаджаре будет сдан в эксплуатацию в 2026 году
Наука и образование
- 25 ноября, 2025
- 18:03
Образовательный комплекс в Кяльбаджаре будет сдан в эксплуатацию в следующем году.
Как сообщает корреспондент Report из Кяльбаджара, об этом заявил специальный представитель президента Азербайджана в Кяльбаджарском районе Башир Гаджиев перед концертном по случаю Дня города.
По его словам, ведутся проектные работы по строительству городского парка, комплекса музеев Оккупации и Победы, а также поселка Истису.
"Завершение строительства Лечебно-оздоровительного комплекса Истису запланировано на 2026 год. Проект внесет значимый вклад в развитие оздоровительного и туристического потенциала региона", - сказал спецпредставитель.
Последние новости
18:38
Зеленский утвердил санкции против 56 судов, незаконно перевозивших украинскую продукциюДругие страны
18:30
Халафов и Фидан обсудили региональные вопросы - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
18:29
Азербайджан принял участие в 20-й внеочередной сессии Комитета всемирного наследияВнешняя политика
18:28
Фото
Азербайджан становится значимым игроком в рамках Среднего коридораИнфраструктура
18:17
Фото
Азербайджан и Казахстан расширяют сотрудничество в железнодорожной сфереИнфраструктура
18:12
Министр финансов: Трамп до Рождества объявит имя будущего главы ФРСДругие страны
18:09
Строительство нескольких ГЭС в Кяльбаджаре завершится в 2026 годуЭнергетика
18:08
К концу 2026 года планируется возвращение жителей в село Зар Кяльбаджарского районаВнутренняя политика
18:03