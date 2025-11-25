Образовательный комплекс в Кяльбаджаре будет сдан в эксплуатацию в 2026 году

Образовательный комплекс в Кяльбаджаре будет сдан в эксплуатацию в следующем году.

Как сообщает корреспондент Report из Кяльбаджара, об этом заявил специальный представитель президента Азербайджана в Кяльбаджарском районе Башир Гаджиев перед концертном по случаю Дня города.

По его словам, ведутся проектные работы по строительству городского парка, комплекса музеев Оккупации и Победы, а также поселка Истису.

"Завершение строительства Лечебно-оздоровительного комплекса Истису запланировано на 2026 год. Проект внесет значимый вклад в развитие оздоровительного и туристического потенциала региона", - сказал спецпредставитель.