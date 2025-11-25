Образовательный комплекс в Кяльбаджаре будет сдан в эксплуатацию в 2026 году

Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Наука и образование
    • 25 ноября, 2025
    • 18:03
    Образовательный комплекс в Кяльбаджаре будет сдан в эксплуатацию в следующем году.

    Как сообщает корреспондент Report из Кяльбаджара, об этом заявил специальный представитель президента Азербайджана в Кяльбаджарском районе Башир Гаджиев перед концертном по случаю Дня города.

    По его словам, ведутся проектные работы по строительству городского парка, комплекса музеев Оккупации и Победы, а также поселка Истису.

    "Завершение строительства Лечебно-оздоровительного комплекса Истису запланировано на 2026 год. Проект внесет значимый вклад в развитие оздоровительного и туристического потенциала региона", - сказал спецпредставитель.

    Kəlbəcərdə tikintisi davam edən təhsil kompleksinin gələn il təhvil veriləcəyi gözlənilir

