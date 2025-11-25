İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası

    Kəlbəcərdə tikintisi davam edən təhsil kompleksinin gələn il təhvil veriləcəyi gözlənilir

    Elm və təhsil
    • 25 noyabr, 2025
    • 17:40
    Kəlbəcərdə tikintisi davam edən təhsil kompleksinin gələn il təhvil veriləcəyi gözlənilir

    Kəlbəcərdə tikintisi davam etdirilən təhsil kompleksinin gələn il təhvil verilməsi gözlənilir.

    "Report"un Kəlbəcərə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, bunu Kəlbəcərdə Azərbaycan Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Bəşir Hacıyev Şəhər Günü münasibətilə təşkil olunan konsert proqramı öncəsi çıxışında deyib.

    Onun sözlərinə görə, şəhər parkı, İşğal və Zəfər muzeyləri kompleksinin, habelə İstisu qəsəbəsinin layihələndirmə işləri aparılır.

    "Bölgənin sağlamlıq və turizm potensialının artırılmasında mühüm əhəmiyyət daşıyan İstisu Müalicə İstirahət Kompleksinin də 2026-cı ildə təhvil verilməsi gözlənilir".

    Образовательный комплекс в Кяльбаджаре будет сдан в эксплуатацию в 2026 году

    Son xəbərlər

    18:27

    Tramp Milada qədər FED-in gələcək sədrinin adını açıqlayacaq

    Digər ölkələr
    18:26

    Azər Allahverənov: Naxçıvanda Türk dünyası üçün yeni bir tarixi səhifə yazıldı

    Xarici siyasət
    18:19

    Xələf Xələfov Hakan Fidanla regional məsələləri müzakirə edib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    18:13

    Avropa Parlamenti Aİ-nin müdafiə sənayesi proqramını qəbul edib

    Digər ölkələr
    18:11
    Foto

    Ali məktəblərin beynəlxalq rəqabət qabiliyyətinin artırılması ilə bağlı əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Elm və təhsil
    18:02

    "Özbəkneftqaz" SOCAR-la innovasiyalar və rəqəmsal transformasiya sahəsində yeni layihələr formalaşdırır

    Energetika
    18:02

    Azərbaycan Dünya İrs Komitəsinin 20-ci Fövqəladə Sessiyasında yeni seçilmiş üzv kimi iştirak edib

    Xarici siyasət
    17:58

    Ukraynada sülh əldə olunacağı təqdirdə Zaporojye AES-ə xüsusi status lazım olacaq

    Digər ölkələr
    17:57
    Foto

    "Rabitəbank" 31-ci filialını açdı

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti