Обнаружено произведение старшего брата Наримана Нариманова

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ В Институте рукописей имени Физули НАНА обнаружено произведение старшего брата выдающегося государственного деятеля и писателя Наримана Нариманова - Салмана Нариманова (1847-1907) "Саяхатнаме" ("Səyahətnamə").

Как сообщили Report в пресс-службе института, С.Нариманов родился в 1947 году в Тбилиси. Начальное образование получил в медресе. Салман Нариманов был первым азербайджанским наборщиком, журналистом и публицистом, работающим в органах печати в начале XX века. Публиковался в ряде органов печати, в том числе в ежедневной газете Həyat.

В произведении "Саяхатнаме", повествующем о жизни С.Нариманова, представлены общественно-политические мнения автора. Как видно из последней страницы рукописи, царская цензура в 1902 году запретила издание произведения.