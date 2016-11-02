 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Обнаружено произведение старшего брата Наримана Нариманова

    Произведение повествует о жизни Салмана Нариманова

    Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ В Институте рукописей имени Физули НАНА обнаружено произведение старшего брата выдающегося государственного деятеля и писателя Наримана Нариманова - Салмана Нариманова (1847-1907) "Саяхатнаме" ("Səyahətnamə"). 

    Как сообщили Report в пресс-службе института, С.Нариманов родился в 1947 году в Тбилиси. Начальное образование получил в медресе. Салман Нариманов был первым азербайджанским наборщиком, журналистом и публицистом, работающим в органах печати в начале XX века. Публиковался в ряде органов печати, в том числе в ежедневной газете Həyat.

    В произведении "Саяхатнаме", повествующем о жизни С.Нариманова, представлены общественно-политические мнения автора. Как видно из последней страницы рукописи, царская цензура в 1902 году запретила издание произведения.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi