Обнаружена похожая на Землю экзопланета

Международный коллектив ученых, проанализировав данные космического телескопа Кеплер, обнаружил две планеты, одна из которых по своим физическим характеристикам очень сильно похожа на Землю.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, ученые установили, что обе планеты вращаются вокруг звезды, где раннее уже были обнаружены две экзопланеты Кеплер-160b и Кеплер-160c.

Сама звезда Кеплер-160 находится на расстоянии 3000 световых лет от Земли.

Ученые обратили внимание на небольшие изменения на орбите Кеплер-160с, что вызвало предположение о существовании экзопланеты небольшого размера, которая и является этим возмущающим элементом, а телескоп ее просто не смог обнаружить. Изучив детальную физическую модель изменения яркости звезды, ученые, таким образом обнаружили потенциальную экзопланету, которую назвали KOI-456.04, а также обнаружили планету Кеплер-160d.

Радиус KOI-456.04 составляет 1,9 радиуса Земли, а период обращения 378 дней. Планета получает количество света от Кеплер-160 сопоставимое с Землей от Солнца (около 93%). При этом Кеплер-160 имеет радиус в десять раз больше Солнца, а температура поверхности на 300 градусов меньше. Помимо этого ученые предполагают, что на планете есть вода, поскольку она находится в так называемой обитаемой зоне.

Несмотря на то, что KOI-456.04 больше Земли, условия на ее поверхности могут быть сходными, в случае если, ее атмосфера не слишком плотная и не похожа на земную. Средняя температура на планете может достигать пяти градусов по Цельсию, что на десять градусов ниже средней на Земле.

Но несмотря на оптимистические прогнозы, ученые все же говорят, что пока вероятность того, что KOI-456.04 является планетой составляет 85%, а для подтверждения необходимо 99%. Поэтому они возлагают надежды на запуск миссии космического телескопа Плато в 2026 году, который сможет дать более точные данные по KOI-456.04