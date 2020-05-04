​Обнаружена планета втрое больше Юпитера

Согласно исследованию, напечатанному в The Astronomical Journal, астрономы обнаружили планету Кеплер-88 d, масса которой в три раза превышает массу Юпитера.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт НАНА, "космический гигант", расположенный в системе Кеплер-88, находится на расстоянии 1 243 световых лет от Земли.

Планета совершает вокруг своей звезды оборот каждые 4 года. Ее орбита не круглая, эллиптическая. Это четвертая планета, обнаруженная в системе Кеплер-88. Ученые уверены, сто находка позволит лучше изучить взаимное влияние этих планет.

Астрономы потратили на обнаружение новой планеты 6 лет. Они в течение этих лет наблюдали за данными телескопом КЕК 1 посредством спектрометра высокой разрешения HIRES.