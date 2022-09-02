Обнародованы результаты отбора вакансий по срочному договору

Обнародованы результаты отбора вакансий конкурса по приему учителей на работу на основании срочного трудового договора.
Как сообщили Report в министерстве науки и образования, из участвовавших в отборе вакансий кандидатов 1022 человека получили право на работу по срочному договору.
Прошедшие отбор кандидаты должны представить необходимые документы (удостоверение личности, копия документа о высшем или среднем специальном образовании и вкладыша, оригинал трудовой книжки (при наличии), выписка с личной страницы о приеме на работу) до 18:00 6 сентября в соответствующие местные органы управления образованием. Кандидаты, чьи выписки будут заверены соответствующим местным органом управления образованием, будут оформлены на работе.