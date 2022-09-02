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Обнародованы результаты отбора вакансий по срочному договору

Обнародованы результаты отбора вакансий по срочному договору Обнародованы результаты отбора вакансий конкурса по приему учителей на работу на основании срочного трудового договора.
Наука и образование
2 сентября 2022 г. 13:02
Обнародованы результаты отбора вакансий по срочному договору

Обнародованы результаты отбора вакансий конкурса по приему учителей на работу на основании срочного трудового договора.

Как сообщили Report в министерстве науки и образования, из участвовавших в отборе вакансий кандидатов 1022 человека получили право на работу по срочному договору.

Прошедшие отбор кандидаты должны представить необходимые документы (удостоверение личности, копия документа о высшем или среднем специальном образовании и вкладыша, оригинал трудовой книжки (при наличии), выписка с личной страницы о приеме на работу) до 18:00 6 сентября в соответствующие местные органы управления образованием. Кандидаты, чьи выписки будут заверены соответствующим местным органом управления образованием, будут оформлены на работе.

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Версия на азербайджанском языке Müddətli müqavilə ilə vakansiya seçiminin nəticələri açıqlanıb

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