Обнародованы результаты отбора вакансий по срочному договору

Обнародованы результаты отбора вакансий конкурса по приему учителей на работу на основании срочного трудового договора.

Обнародованы результаты отбора вакансий конкурса по приему учителей на работу на основании срочного трудового договора.

Как сообщили Report в министерстве науки и образования, из участвовавших в отборе вакансий кандидатов 1022 человека получили право на работу по срочному договору.

Прошедшие отбор кандидаты должны представить необходимые документы (удостоверение личности, копия документа о высшем или среднем специальном образовании и вкладыша, оригинал трудовой книжки (при наличии), выписка с личной страницы о приеме на работу) до 18:00 6 сентября в соответствующие местные органы управления образованием. Кандидаты, чьи выписки будут заверены соответствующим местным органом управления образованием, будут оформлены на работе.