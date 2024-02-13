Обнародованы результаты экзамена в магистратуру по заданиям закрытого и открытого типа

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) подвел итоги прошедшего 11 февраля вступительного экзамена в магистратуру по закрытого и открытого типа с закодированными ответами (95 заданий).

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) подвел итоги прошедшего 11 февраля вступительного экзамена в магистратуру по заданиям закрытого и открытого типа с закодированными ответами (95 заданий).

Как сообщили Report в ГЭЦ, информацию о результатах экзамена можно получить, отправив “рабочий номер” на короткий номер 7727 (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel).

Кандидаты также могут ознакомиться с результатами экзамена по ссылке.

Отметим, что итоговая оценка же будет представлена ​​в течение шести недель после проверки эссе по иностранному языку.