Обнародованы результаты экзаменов по приему в миграционные органы

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Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел сегодня тестирование кандидатов, подающих заявление в Миграционные органы Азербайджанской республики.

Как сообщили Report в ГЭЦ, для участия в экзамене были зарегистрированы 394 кандидата, участие приняли только 324 из них.

Результаты экзамена были размещены на сайте ГЭЦ в 16:05.

По результатам теста 117 человек проходят в следующий этап (70 и более баллов).