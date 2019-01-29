Обнародованы результаты экзаменов для не получивших аттестат

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Обнародованы результаты состоявшихся в Баку экзаменов для экстернатов.

Как сообщили Report в Управлении образования города Баку, в экзаменах приняли участие 218 человек, которые в предшествовавшие годы не смогли получить аттестаты об общем среднем (IX) и полном среднем (XI) образовании.

134 человека успешно сдали экзамены.

Сведения о проведении выпускных экзаменов экстерном можно получить на сайте Государственного Экзаменационного Центра.