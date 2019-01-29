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    Обнародованы результаты экзаменов для не получивших аттестат

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Обнародованы результаты состоявшихся в Баку экзаменов для экстернатов.

    Как сообщили Report в Управлении образования города Баку, в экзаменах приняли участие 218 человек, которые в предшествовавшие годы не смогли получить аттестаты об общем среднем (IX) и полном среднем (XI) образовании.

    134 человека успешно сдали экзамены.

    Сведения о проведении выпускных экзаменов экстерном можно получить на сайте Государственного Экзаменационного Центра.


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