Обнародованы результаты экзаменов для не получивших аттестат

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Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Обнародованы результаты состоявшихся в Баку экзаменов для экстернатов.
Как сообщили Report в Управлении образования города Баку, в экзаменах приняли участие 218 человек, которые в предшествовавшие годы не смогли получить аттестаты об общем среднем (IX) и полном среднем (XI) образовании.
134 человека успешно сдали экзамены.
Сведения о проведении выпускных экзаменов экстерном можно получить на сайте Государственного Экзаменационного Центра.
Samirə AbdullayevaАвтор новости