Обнародованы причины закрытия филиалов Азербайджанского института учителей

"Принимаемые в данном направлении шаги будут продолжены и впредь"

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Обнародованы причины закрытия Мингячевирского, Сальянского и Сумгайытского филиалов Азербайджанского института учителей.

Как сообщает Report, в связи с этим министерство образования распространило заявление.

В заявлении отмечается, что 24 июля по указу президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева были закрыты Мингячевирский, Сальянский и Сумгайытский филиалы Азербайджанского института учителей.

Другим распоряжением, на базе Мингячевирского политехнического института был создан Мингячевирский государственный университет.

Министерство отмечает, что в результате реформ, направленных на повышение объема и срока стимулирующих мер для начавших работу в сельских школах молодых специалистов, а также предстоящих в ближайшее время в регионах реформ, преследующих целью повышение нагрузки и зарплаты педагогов в регионах, интерес к данной профессии значительно возрос.

"Можно сказать, что проблема с нехваткой педагогов почти решена. В настоящее время специализированные вузы выпускают достаточное количество педагогических кадров.

Начиная с 2009/2010 учебного года численность кандидатов на проводимых в централизованном порядке ежегодных конкурсах по трудоустройству педагогов в несколько раз превышает предложенные вакансии.

В этих условиях не остается надобности в подготовке педагогических кадров в прежнем количестве и деятельности стольких вузов.

С другой стороны, недочеты в учебном процессе делают необходимым пересмотр вопроса деятельности филиалов Азербайджанского института учителей.

Как известно, из-за допущенных негативов в прошлом году был закрыт Гянджинский филиал Азербайджанского института учителей, а студенты переведены в Гянджинский государственный университет".

Вопросами передачи материально-технической базы закрытых филиалов, размещением работников и студентов в другие вузы займется созданная министерством образования полномочная комиссия.

В министерстве заявили, что в планах социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики придается важное значение вопросу профессионального кадрового обеспечения для создания новых производственных и сервисных секторов. В то же время, данные планы требуют оптимальности существующей сети образования и принимаемые в этом направлении шаги будут продолжены и впредь.