Обнародованы новшества, которые применят в Азербайджане на выпускных экзаменах в будущем году

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ "Результаты первого этапа выпускных экзаменов учащихся IX классов через месяц будут размещены на личной странице школьников".

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде, выступая на прошедшей в Азербайджанском государственном педагогическом университете конференции, посвященной "Правилам итогового оценивания (аттестации) обучающихся на ступени общего образования".

По ее словам, в результатах также отразятся отзывы экспертов: "То есть, согласно правилам, результаты экзаменов будут указаны лишь баллами. В аттестатах не будут указываться ни положительные, ни отрицательные результаты".

М.Аббасзаде отметила, что согласно результатам выпускных экзаменов, учащиеся смогут подать документы в ссузы (колледжи): "Согласно результатам экзамена, собранный на 1 и 2 этапах общий бал составит 100. Учитывая то, что процесс проходит впервые, мы не стали вводить ограничение на то, чтобы лица, набравшие в 1 этапе 0 баллов, не смогли участвовать во 2-м этапе или же подать документы в колледж. Так как на закрытом тестовом экзамене во 2-м этапе школьник может набрать 70 баллов".

Она отметила, что после окончания учебного года 14 июня пройдет второй этап выпускных экзаменов: "Результаты будут обнародованы спустя 2 дня после окончания экзамена. После этого будет установлено, с каким баллом учащимся разрешат подавать документы в колледж. Вполне возможно, что мы сможем сделать заявление и в течение этого месяца. Однако правила пока обсуждаются".