Обнародованы каникулярные дни в общеобразовательных школах Азербайджана

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Обнародованы каникулярные дни в общеобразовательных школах в 2015/2016 учебном году.

Как сообщает Report, министр Микаил Джаббаров подписал соответствующий приказ.

Согласно приказу, занятия в общеобразовательных школах начнутся 15 сентября и завершатся 14 июня. Учебный год делится на два полугодия: первое полугодие - 15 сентября - 26 января;

второе полугодие - 1 февраля - 14 июня.

В течение учебного года осенние каникулы продлятся 5 дней (16-20 ноября), столько же продлятся и зимние каникулы (27-31 января).

В то же время, для начальных классов также установлены дополнительные пятидневные весенние каникулы (1-5 мая).