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Обнародовано время принятия документов кандидатов на должность директоров

​Обнародовано время принятия документов кандидатов на должность директ

13-19 июля будет организован электронный прием документов кандидатов на должность директоров общеобразовательных учреждений.

Об этом Report сообщили в министерстве образования. 

Желающие принять участие в конкурсе должны пройти регистрацию по ссылке miq.edu.az/direktorlar.

Прием будет вестись централизованно в электронном порядке. Конкурс будет проходить в четыре этапа (прием заявлений, тестовый экзамен, собеседование и замещение вакантных должностей). 

В конкурсе могут принять участие лица с высшим образованием в области педагогики или управления, имеющие не менее 5-летний педагогический стаж (при наличии ученой степени или звания – 3 года) и преподающие в общеобразовательных учреждениях. 

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