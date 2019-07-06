Обнародовано время принятия документов кандидатов на должность директоров

13-19 июля будет организован электронный прием документов кандидатов на должность директоров общеобразовательных учреждений.

Об этом Report сообщили в министерстве образования.

Желающие принять участие в конкурсе должны пройти регистрацию по ссылке miq.edu.az/direktorlar.

Прием будет вестись централизованно в электронном порядке. Конкурс будет проходить в четыре этапа (прием заявлений, тестовый экзамен, собеседование и замещение вакантных должностей).

В конкурсе могут принять участие лица с высшим образованием в области педагогики или управления, имеющие не менее 5-летний педагогический стаж (при наличии ученой степени или звания – 3 года) и преподающие в общеобразовательных учреждениях.