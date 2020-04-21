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Обнародовано расписание телеуроков на завтра

Обнародовано расписание телеуроков на завтра

Обнародован график телеуроков для школьников в рамках программы "Время уроков" на телеканалах "Культура" и "АРБ Гюнеш" на 22 апреля. 

Как сообщает Report, Министерство образования рекомендовало учащимся обратить внимание на график занятий. 

Отметим, что с 11 марта на каналах "Культура" и "АРБ Гюнеш" ведется программа "Время уроков", организованная Министерством образования. В рамках передачи 5 дней в неделю проводятся телеуроки, охватывающие все классы. 

Не успевшие посмотреть уроки по телевидению, смогут ознакомиться с ними посредством канала Youtube и страницы Министерства образования в Facebook, а также на странице телекалана "Техсил" в Facebook и на портале видеоуроков Министерства образования.

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