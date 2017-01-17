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    Обнародовано имя исполняющего обязанности председателя Высшей аттестационной комиссии

    Пока назначений на должность председателя нет

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Обязанности председателя Высшей аттестационной комиссии при президенте Азербайджанской Республики исполняет заместитель председателя Вели Гусейнов.

    Как сообщили Report в комиссии, пока назначений на должность председателя нет.

    Отметим, что доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент НАНА В.Гусейнов назначен на должность заместителя председателя комиссии в 2010 году. 

    Напомним, что прежний председатель комиссии, выдающийся ученый Азербайджана, академик Ариф Шафаят оглу Мехдиев скончался 19 декабря прошлого года в возрасте 82 лет. 

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