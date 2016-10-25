Обнародовано число женщин в министерстве образования

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Большинство руководителей учреждений, входящих в систему министерства образования, являются женщинами.

Как сообщает Report, об этом заявила начальник Управления деинститутализации и защиты детей министерства Малахат Гаджиева.

По ее словам, ректором 4 вузов являются женщины: "Один из проректоров в 12 университетах является представительницей слабого пола, а должность директора в 7 среднеспециализированных учреждениях занимают женщины. Помимо этого, в среднеспециализированных учреждениях 21 заместитель директора - это женщины".

Представительница министерства отметила, что в 2016-2017-м учебном году 23 411 из 31 779 заявителей на прием на работу в общеобразовательные школы были женщинами, из них 1905 прошли конкурс и начали работать учителями по своей специальности.

М.Гаджиева также подчеркнула, что в министерстве образования 57 из 160 госслужащих являются женщинами.