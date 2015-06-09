Обнародовано число учеников, которые примут участие на выпускных экзаменах 11 июня

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Государственная комиссия по приему студентов (ГКПС) 11 июня проведет централизованные выпускные экзамены для учащихся выпускных классов (9-х и 11-х) средних общеобразовательных школ, расположенных в Нахчыване, Гобустане, Агджабеди, Зардабе, Агдаме, Барде, Тертере, Гёйчае, Уджаре, Кюрдемире, Агдаше, Евлахе, Агсу, Исмаиллах, Шемахе, Губе, Шабрани, Гусарах, Хачмазе, Хызы, Сиязани, а также Кенгерлинском, Бабекском, Ордубадском, Садаракском, Джульфинском, Шарурском и Шахбузском районах Нахчыванской Автономной Республики.

Об этом Report сообщили в ГКПС.

Экзамен для учащихся 9-х классов начнется в 10:00, а 11-х классов - в 15:00. Учащиеся должны принести с собой на экзамен пропускной лист и оригинал удостоверения личности.

Напомним, что для проведения выпускных экзаменов для 9-х классов в указанных городах и районах выделены 66 экзаменационных центра. На экзамене планируется участие 25 192 учащихся 9-х классов (Нахчыване - 1019, Гобустане - 430, Агджабеди - 1727, Зардабе - 587, Агдаме - 951, Барде - 2103, Тертере - 852, Гёйчае - 1230, Уджаре - 854, Кюрдемире - 1250, Агдаше - 1236, Евлахе - 1274, Агсу - 807, Исмаиллах - 964, Шемахе - 933, Губе - 911, Шабрани - 666, Гусарах - 1126, Хачмазе - 1947, Хызы - 144, Сиязани - 492, Кянгярли - 259, Бабеке - 600, Ордубаде - 396, Садараке - 111, Джульфе - 414, Шаруре - 764 и Шахбузе - 145).

Для проведения выпускных экзаменов для 11-х классов в указанных городах и районах выделены 66 экзаменационных центра. На экзамене планируется участие 20 855 учащихся 11-х классов (Нахчыване - 909, Гобустане - 365, Агджабеди - 1753, Зардабе - 473, Агдаме - 811, Барде - 1758, Тертере - 734, Гёйчае - 1027, Уджаре - 707, Кюрдемире - 981, Агдаше - 948, Евлахе - 1094, Агсу - 548, Исмаиллах - 897, Шемахе - 606, Губе - 1264, Шабрани - 473, Гусарах - 934, Хачмазе - 1490, Хызы - 101, Сиязани - 360, Кянгярли - 260, Бабеке - 655, Ордубаде - 376, Садараке - 88, Джульфе - 402, Шаруре - 664 и Шахбузе - 177).

Экзамены будут контролировать 240 экзаменационных руководителей и 2307 учителей.