Названо число построенных и отремонтированных в 2023 году школ

В прошлом году в 40 образовательных учреждениях Азербайджана выполнены строительно-монтажные работы.

В прошлом году в 40 образовательных учреждениях Азербайджана выполнены строительно-монтажные работы.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство науки и образования, в их числе 33 общеобразовательные школы три профессиональных, три внешкольных учебных заведения и одна школа-интернат.

В 2023 году Фонд Гейдара Алиева провел ремонтно-строительные работы в 20 учебных заведениях.

Также в 61 учебном заведении (59 общеобразовательных, 2 профессиональных) осуществлен капитальный, в 890 учебных заведениях (853 общеобразовательных, 20 профессиональных, 4 внешкольных, 12 школах-интернатах, 1 колледже) - текущий ремонт.