Обнародовано число плановых мест в вузах Азербайджана

В Азербайджане в высших учебных заведениях 2 219 свободных плановых мест.

Как сообщает Report, об этом в эфире программы "Xəbərimiz var" на ITV заявил заведующий сектором по работе с прессой и электронными коммуникациями Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Ханлар Ханларзаде.

По его словам, список плановых мест будет объявлен завтра. По I группе специальностей имеется 1 549, по II группе специальностей – 278, по III группе специальностей – 30 и по IV группе специальностей – 218, по V группе специальностей – 144 свободных плановых мест.