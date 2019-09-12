Обнародованы результаты выпускных экзаменов, проведенных 8 сентября

Обнародованы результаты первого этапа выпускных экзаменов на базе общего среднего образования (9 классов) и выпускных экзаменов на базе полного среднего образования (11 классов), проведенных 8 сентября.

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре, получить сведения о результатах можно, отправив код работы на короткий номер 7727, одинаковый для всех операторов мобильной связи (Azercell, Bakcell, Nar, Nahtel).

Напомним, что ГЭЦ провел дополнительные экзамены 8 сентября в Баку и Гяндже, в которых приняли участие выпускники, по уважительным причинам не участвовавшие в выпускных экзаменах в этом году.

Учащиеся могут ознакомиться с результатами экзаменов, пройдя по ссылке: http://eservices.dim.gov.az/2019/netorta/?frm=egov