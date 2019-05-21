​Обнародованы результаты выпускных экзаменов, состоявшихся 14 апреля

Обнародованы результаты выпускных экзаменов для 11-классников, состоявшихся 14 апреля.

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре, пройдя по ссылке https://www.e-gov.az/az/services/read/2641/0??tqdk_xdm=19, указав номер дела и серию удостоверения личности, можно ознакомиться с результатами своих ответов.

Результаты экзаменов также можно получить, отправив рабочий номер на короткий номер 7727 мобильных операторов Azercell, Bakcell и Nar.

В целях рассмотрения обращений в связи с результатами экзаменов в Государственном экзаменационном центре 30-31 мая и 3-5 июня с 10:00 по 17:00 будет действовать Апелляционная комиссия.