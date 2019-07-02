 Наверх

Обнародованы результаты V Республиканской предметной олимпиады

Обнародованы результаты V Республиканской предметной олимпиады

Обнародованы результаты финальной стадии V Республиканской предметной олимпиады среди учащихся VI-VII классов общеобразовательных школ. 

Как сообщили Report в Министерстве образования, 5 школьников, показавших наилучшие результаты, были удостоены 1-го места, 10 школьников – 2-го и 15 школьников – 3-го места. 

Награждение лауреатов состоится в начале следующего учебного года. 

Отметим, что конкурсы по математике и информатике были проведены среди учащихся VI классов, а по физике, химии и биологии – среди учащихся VII классов.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Читайте также


Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi