​Обнародована статистика лиц, обратившихся в минобразования с электронными заявлениями на вакантные места педагогов

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Завершился прием электронных заявлений по приему на работу педагогов в общеобразовательные школы и профтехучилища Азербайджана.

Как сообщает Report, в целом с электронным заявлением обратились 24 437 человек. У 21 795 из них заявления были приняты.

Большая часть обратившихся - педагоги начальных классов. Статистика подавших электронные заявления по предметам нижеследующая:

Начальные классы – 6 440 человек (29.54%),

азербайджанский язык и литература – 2 971 человек (13.63%),

английский язык – 2 354 человека (10.80%),

математика - 1 916 человек (8.79%),

история – 1 260 человек (5.78%),

информатика – 1152 человека (5.28%),

физическая культура - 974 человека (4.46%),

география - 954 человека (4.37%),

биология - 804 человека (3.68%),

физика - 778 человек (3.56%),

химия - 665 человек (3,05%),

технология - 475 человек (2.17%),

изобразительное искусство - 289 человек (1.32%),

музыка - 211 человек (0.96%),

русский язык - 180 человек (0.82%),

русский язык и литература - 151 человек (0.69%),

французский язык - 118 человек (0.54%),

немецкий язык - 103 человека (0.47%).

В основном кандидатами выбрана 351 (10.14%) вакансия по Баку, 202 (5.83%) - по Джалилабаду, 180 (5.20%) - по Лачину, 172 (4.96%) - по Губе, 165 (4.76%) - по Лерику.

Большинство лиц, чьи электронные заявления были утверждены, - люди в возрасте до 35 лет (19 911 человек, 91.36%).

1 661 кандидат (7.62%) в возрасте 35-50 лет, 223 человека (1.02%) - в возрасте 50-65 лет.

Напомним, что тестовые экзамены по приему на вакансии пройдут 21-29 июля.

Экзамены пройдут во втором учебном корпусе Азербайджанского государственного экономического университета (AZ1072, город Баку, Наримановский район, улица Гасана Алиева, 135).