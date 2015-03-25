​Обнародованы даты солнечного и лунного затмений в Азербайджане

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ "4 апреля этого года произойдет затмение Луны и этот процесс продлится 3 часа 29 минут".

Об этом Report заявил замдиректора по научной работе Шемахинской астрофизической обсерватории Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Эльчин Бабаев.

По его словам, это природное явление считается третьим циклом так называемой тетради в 2014/2015 годах: "Настоящее затмение продлится около 5 минут, а если точнее, 4 минуты 43 секунды. Процесс начнется в 14:03 по бакинскому времени. Максимальное затмение ожидается в 17:00 часов. Оно завершится в 19:58. Речь здесь идет о полузатмении в тени".

По словам Э.Бабаева, проследить за затмением Луны в Азербайджане будет невозможно. Природное является смогут наблюдать в основном жители Северной и Южной Америки, а также стран Азии и частично Австралии.

По словам представителя обсерватории, иногда это природное явление называют "кровавой луной", так как в отличие от солнечного затмения, при лунном затмении поверхность Луны становится красного оттенка: "Очередное, второе затмение Солнца и Луны произойдет, соответственно, 13 и 28 сентября. Ни одно из этих явлений на будет наблюдаться в Азербайджане. В Азербайджане полное затмение ожидается 30 апреля 2060 года. До тех пор все затмения будут частичными".