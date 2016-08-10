Обнародована дата приема документов для перевода студентов из одного вуза в другой

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Перевод студентов в вузы, расположенные в стране и за рубежом, или смена специализации будет осуществляться в электронном порядке.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил заведующий сектором по связям с общественностью министерства образования Джасарат Валехов.

Он отметил, что раньше для этого процесса подавалось заявление в вуз, после этого данный университет посылал запрос в другой вуз: "На это требовалось определенное время. Сейчас данный процесс упрощен".

По словам Дж.Валехова, в этих целях минобразования в рамках совместной деятельности с Государственным экзаменационным центром создало электронный портал Transfer.edu.az: "Целью создания портала является упрощение обеспечения прозрачности процесса перевода в вузы на уровне бакалавриата. Перевод будет осуществляться в централизованном порядке. Для осуществления перевода в электронном порядке информация о свободных местах по каждой специальности в вузах будет размещена в электронном портале".

Заведующий сектором подчеркнул, что перевод студентов из одного вуза в другой, или из одной специальности в другую осуществляется с согласия министерства образования в период зимних или летних каникул.

По его словам, перевод студентов в вузы Азербайджана из иностранных вузов, не прошедших аккредитацию, не возможен. Он отметил, что прием документов для перевода студентов из одного вуза в другой, расположенный в стране и за рубежом, или из одной специальности в другую, будет проводиться 10 августа-5 сентября текущего года.