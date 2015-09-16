​Обнародован список вузов, в которые размещены студенты приостановившего деятельность университета

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Обнародован список высших учебных заведений, в которые размещены студенты приостановившего деятельность Бакинского университета "Азия". Как сообщили в министерстве образования в ответ на запрос Report, в соответствии с приказом министра Микаила Джаббарова, студенты Бакинского университета "Азия" продолжат образование в четырех частных вузах.

В министерстве заявили, что студенты по специальностям "Преподавание азербайджанского языка и литературы", "Филология" (азербайджанский язык и литература) и "Английский язык" размещены в Университете "Одлар Юрду", "Филология" (английский язык и литература) и "Перевод" - в Университете "Тефеккюр", "Преподавание языка и литературы" (английский язык) - в Западном университете, "Преподавание истории" и "История" - в Университете "Азербайджан".

Напомним, что Бакинский университет "Азия" направил обращение в министерство образования с просьбой о размещении студентов в другие высшие учебные заведения в связи с решением Ученого совета вуза временно приостановить деятельность университета.

Минобразования удовлетворило просьбу Бакинского университета Азия и дало согласие на продолжение учебы 270-ти студентами вуза по 8 специальностям в других университетах.