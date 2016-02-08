Обнародован рейтинг университетов мира: UNEC стал первым в Азербайджане

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Являясь наиболее престижным рейтингом высших учебных заведений мира “The Ranking Web” или “Webometrics” огласил окончательный список.

Об этом Report сообщили в UNEC.

По списку UNEC поднялся с занимаемого в июне 2015 года 4469-го места на 4137-ое место и укрепил лидирующую позицию в стране.

В соответствии с показателями Webometrics, UNEC наряду с сохранением лидерства по критериям влияния (Impact) обладает наибольшим весовым коэффициентом в сфере открытости (Opennes), и более двух раз продвинулся вперед, а по критериям высокого качества (Excellence) поднялся на 51 ступень. В соответствии с таким продвижением UNEC среди 317 вузов по региону Центральная и Восточная Европа заняла 340 место, по Европейскому континенту - 1244 среди 6055, по Евразийскому континенту - на 2643 месте среди 14994 вузов. По таким показателям UNEC является единственным университетом среди вузов Азербайджана.

Отметим, что система Webometrics на основе информационной базы университетов, имеющих сайт, определяет их рейтинг. Начиная с 2004 года Webometrics два раза в году - в январе и июле готовит рейтинг университетов. Первые 10 дней в течение этих двух месяцев собирается информация и не раньше 28 числа в конце месяца определяется рейтинг. Система рейтинга Webometrics резко отличается от других рейтинговых систем. Здесь не принимаются обращения из университетов, нет формы обращения, даже не указан e-mail для связи. Система непосредственно через интернет специальным индикатором анализирует данные университетов в системе веб и определяет их рейтинг.