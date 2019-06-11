Обнародован план приема в магистратуру в Азербайджане

В магистратуру высших учебных заведений и НАНА на 2019/2020 учебный год в общей сложности выделено 8203 плановых мест.

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре, из них 3101 мест государственного заказа, 5102 предусмотрены для обучения на платной основе.

5824 места предусмотрены для азербайджанского сектора, 673 места для русского сектора, остальные 1706 мест для смешанного конкурса обоих секторов.

Согласно результатам второго этапа вступительного экзамена в магистратуру, 7632 бакалавров получили право на участие в отборе программ.

В представленной ниже таблице Вы можете более подробно ознакомиться с планом приема по 75 программам: