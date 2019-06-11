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Обнародован план приема в магистратуру в Азербайджане

Обнародован план приема в магистратуру в Азербайджане

В магистратуру высших учебных заведений и НАНА на 2019/2020 учебный год в общей сложности выделено 8203 плановых мест.

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре, из них 3101 мест государственного заказа, 5102 предусмотрены для обучения на платной основе.

5824 места предусмотрены для азербайджанского сектора, 673 места для русского сектора, остальные 1706 мест для смешанного конкурса обоих секторов.

Согласно результатам второго этапа вступительного экзамена в магистратуру, 7632 бакалавров получили право на участие в отборе программ.

В представленной ниже таблице Вы можете более подробно ознакомиться с планом приема по 75 программам:

План приемаДопущенные к отбору кандидаты
Азербайджанский
сектор		Русский
сектор		ВместеИтого
1888096106
220485078
311013012399
440004021
5691007970
674727108109
725402916
81400149
929002925
1019502422
11102186126121
121300139
13821209470
143645646466558
1523443122
169498111123
1741004164
1811089100104
191062550181160
2038364726
2148505342
2294516115153
2347605344
2425002528
2531042
261029901621281923
27321360357422
28164113178186
2910001010
30640102
31122140136126
32119274150168
331261511152143
348910099166
3554405860
3632203420
37110334444
3825600256234
3961802422
402313217280357
418815010333
426814109293
43551487722
44205113615
4530003010
46118102130128
471622634222138
48317175589
49821346141165
50170314846
5180082
521000107
53426227079
54150304531
5580152315
568119574316491511
57600612
5810901923
5953505848
6030035
6140042
6240042
6340044
6440044
6540044
6600555
6700556
684010310787
690025257
7000646449
71500513
721500158
7300554
7420020
7540041
Итого5824673170682037632
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