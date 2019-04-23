Объявлены результаты выпускного экзамена учащихся IX классов

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал результаты прошедшего 10 марта I этапа выпускного экзамена для учащихся IX классов общеобразовательных школ, расположенных в Сумгайыте, Абшероне, Гяндже, Дашкесане, Гейгеле, Самухе, Нафталане, Геранбое, Евлахе, Шеки, Габале, Огузе, Барде, Агдаме, Тертере, Кюрдемире, Зардабе, Агсу, Имишли, Сабирабаде, Билясуваре, Саатлы, Лянкяране, Астаре, Хачмазе и Шабрани.

Как сообщает Report, результаты можно узнать с сайта ГЭЦ.

Учащиеся могут также узнать о результатах (общий балл по каждому предмету), направив "рабочий номер" через мобильные операторы (Azercell, Bakcell, Nar) на номер 7727.