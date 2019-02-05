Объявлены результаты испытательного экзамена в магистратуру

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил результаты прошедшего 3 февраля испытательного экзамена по I этапу вступительных экзаменов в магистратуру.

Об этом Report сообщили в центре.

Отмечается, что с результатами экзамена и графическим изображением ответной карты можно ознакомиться на сайте ГЭЦ.

Информацию о результатах экзамена бакалавры также могут узнать, отправив рабочий номер на номер 7727.

41 из 1 604 прошедших регистрацию для участия на испытательном экзамене человек не явились. Результаты экзамена 1 563 человек размещены на сайте ГЭЦ.