Объявлены результаты вступительных экзаменов по I и IV группам специальностей

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил результаты проведенных 23 июня вступительных экзаменов в I и IV группу специальностей.

Как сообщили Report в ГЭЦ, результаты экзаменов можно также узнать, отправив рабочий номер на короткий номер 7727 мобильных операторов Azercell, Bakcell, Nar и "Naxtel".

298 из утвердивших заявления 24 028 абитуриентов не приняли участие в экзамене. Шесть абитуриентов были выведены из экзаменационного зала за нарушение правил. Их результаты были аннулированы.

7 абитуриентов по I группе специальностей и 2 абитуриента по IV группе специальностей дали правильные ответы на все тестовые задания и набрали максимальные 400 баллов.

Отметим, что абитуриентам I группы специальностей в целом было представлено 90 заданий по математике, физике и химии, а IV группе специальностей - по биологии, химии и физике.