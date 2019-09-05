В Азербайджане объявлены результаты приема на вакантные плановые места ссузов на базе полного среднего образования (11 классов).

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ) Азербайджана, абитуриенты могут узнать результаты через сайт ГЭЦ или отправив "рабочий номер" со всех мобильных операторов на короткий номер 7727.

3 643 участвовавших в конкурсе абитуриентов выбрали специальность. В результате конкурса в ссузы зачислено 1 424 человек.

Со списком поступивших в ссузы на базе полного среднего образования можно ознакомиться в спецвыпуске журнала "Абитуриент".

Зачисленные в ссузы абитуриенты должны в период с 6-го по 11-ое сентября представить необходимые документы в ссузы, куда были приняты, и пройти регистрацию.

Не прохождение регистрации в указанный период оценят как отказ абитуриента от размещения по соответствующей специальности и приказ о его зачислении не будет отправлен в ссуз.