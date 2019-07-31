Объявлены результаты приема на вакантные места в магистратуру

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Объявлены результаты конкурса по приему на вакантные плановые места в магистратуру вузов Азербайджана и Национальной академии наук Азербайджана.

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), с результатами приема в магистратуру можно ознакомиться, отправив рабочие номера на номер 7727 посредством любого мобильного оператора (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel).

Также список принятых бакалавров, проходной балл, сформировавшийся в результате конкурса, можно узнать со второй половины 1 августа в 7 номере журнала "Магистр".

Для участия в конкурсе на вакантные плановые места магистратуры обратились 814 бакалавров. Из них в результате конкурса 456 (в том числе 43 на основе госзаказа) были приняты в магистратуру.

Принятые на вакантные плановые места с 15 по 23 августа (исключая субботу и воскресенье) должны подать документы в вузы, куда были приняты, и пройти регистрацию.

Не прохождение регистрации в этот период оценивается как отказ бакалавра от размещения по соответствующей специальности и приказ о его принятии не будет отправлен в вуз.