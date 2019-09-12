Объявлены результаты электронного размещения по приему педагогов на работу по срочному контракту

Объявлены результаты электронного размещения по приему педагогов на работу в 2019/2020 учебному году по срочному контракту в общеобразовательные школы, входящие в систему министерства образования.

Как сообщили Report в министерстве образования, соответствующая информация отправлена на личную страницу кандидатов.

2040 кандидатов успешно завершили электронное размещение по приему педагогов на работу по срочному контракту.

Лица, получившие данное право, должны до 14 сентября представить необходимые документы в соответствующие структуры.