Объявлены победители III конкурса грантов в области развития и инноваций в образовании

"Государственные общеобразовательные заведения и педагогические работники подали на конкурс грантов в области развития и инноваций в образовании 878 проектов".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил завсектором "Инновации в образовании" министерства образования Орхан Аббасов.

Он отметил, что решением экспертной группы оргкомитета были утверждены 53 проекта общеобразовательных учреждений и 115 проектов, поданных в частном порядке: "Министерство образования профинансирует 168 проектов. В целом, победителями стали общеобразовательные учреждения и педагоги из 44 районов и городов республики. Проекты-победители поступили из Баку, Гянджи, Сумгайыта, Лянкярана, Губы, Масаллы, Барды, Шеки, Гёйгёля и Шемкира".

Несогласные с результатами конкурса могут обратиться с апелляционной жалобой, отправив 7 июля до 18:00 название категории своего проекта, руководителя и номер телефона на адрес электронной почты grants@edu.gov.az.