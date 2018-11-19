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    Новый замминистра образования представлен коллективу

    Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Новый заместитель министра образования Идрис Исаев представлен коллективу министерства образования.

    Как сообщает Report, нового заместителя коллективу представил министр образования Джейхун Байрамов.

    Новый замминистра выразил признательность за оказанное ему высокое доверие.

    Напомним, что до этого назначения И.Исаев занимал должность заместителя министра труда и социальной защиты населения.

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