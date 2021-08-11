Новый "йота"-штамм коронавируса повышает летальность на 60%

Штамм коронавируса "йота" (B.1.526), выявленный в Нью-Йорке, повышает летальность в среднем на 60%, а среди людей в возрасте 65–74 лет — на 82%.

Штамм коронавируса "йота" (B.1.526), выявленный в Нью-Йорке, повышает летальность в среднем на 60%, а среди людей в возрасте 65–74 лет — на 82%.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, это следует из препринта исследования ученых из Департамента здравоохранения и психической гигиены Нью-Йорка и Школы общественного здравоохранения им. Мейлмана при Колумбийском университете.

Исследование затрагивает период с ноября 2020 года по январь 2021-го. В исследовании сказано, что предполагаемая скорость передачи коронавируса в том районе Нью-Йорка, где был обнаружен "йота"-штамм, была постоянно выше, чем в других районах, и увеличивалась. В целом он передается на 15–25%, чем ранее циркулировавшие варианты.