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Новый "йота"-штамм коронавируса повышает летальность на 60%

Новый "йота"-штамм коронавируса повышает летальность на 60% Штамм коронавируса "йота" (B.1.526), выявленный в Нью-Йорке, повышает летальность в среднем на 60%, а среди людей в возрасте 65–74 лет — на 82%.
Наука и образование
11 августа 2021 г. 11:12
Новый йота-штамм коронавируса повышает летальность на 60%

Штамм коронавируса "йота" (B.1.526), выявленный в Нью-Йорке, повышает летальность в среднем на 60%, а среди людей в возрасте 65–74 лет — на 82%.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, это следует из препринта исследования ученых из Департамента здравоохранения и психической гигиены Нью-Йорка и Школы общественного здравоохранения им. Мейлмана при Колумбийском университете.

Исследование затрагивает период с ноября 2020 года по январь 2021-го. В исследовании сказано, что предполагаемая скорость передачи коронавируса в том районе Нью-Йорка, где был обнаружен "йота"-штамм, была постоянно выше, чем в других районах, и увеличивалась. В целом он передается на 15–25%, чем ранее циркулировавшие варианты.

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Версия на английском языке New Iota strain increases mortality by 60%

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