Новые правила: В Азербайджане госслужащие будут проходить аттестацию

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Кабинет министров Азербайджана утвердил "Правила прохождения аттестации государственными служащими".

Как сообщает Report, эти правила определяют порядок прохождения аттестации госслужащими.

Основными целями аттестации являются определения соответствия госслужащих занимаемым ими должностям, выявление вероятности использования потенциальных возможностей госслужащих, стимулирование повышения их профессиональных навыков.

Каждый государственный служащий, занимающий административный или вспомогательный пост, должен проходить аттестацию 1 раз в 5 лет.

Срок и график проведения аттестации согласуются с высшими государственными органами, утверждаются соответствующими госорганами и доводятся до сведения госслужащих не позднее, чем 1 месяц до начала аттестации.

Госслужащие, занимающие пост менее 1 года, а также находящиеся на стажировке или испытательном сроке, не проходят аттестацию.

На основании результатов аттестации госслужащих аттестационная комиссия ставит одну из следующих оценок:

1. Соответствует занимаемой должности.

2. Если улучшит работу и выполнит рекомендации комиссии, соответствует занимаемой должности при условии повторной аттестации через 1 год.

3. Не соответствует занимаемой должности.

Государственный служащий в течение 7 рабочих дней может подать жалобу в административном или судебном порядке относительно результатов аттестации. Высший государственный орган рассматривает жалобу в течение 20 рабочих дней со дня ее поступления.