Нового ректора БГУ представили коллективу - ФОТО

Эльчин Бабаев, назначенный распоряжением президента Ильхама Алиева ректором Бакинского государственного университета (БГУ), представлен коллективу вуза.

Как сообщает Report, коллективу ректора представил министр образования Джейхун Байрамов.

Поздравив Эльчина Бабаева с назначением на должность ректора, министр пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

Поприветствовав участников мероприятия, новый ректор вуза выразил президенту Ильхаму Алиев признательность за оказанное доверие.

На мероприятии также присутствовал заместитель министра образования, до 11 марта и.о. ректора БГУ Фирудин Гурбанов.

Отметим, что Э.Бабаев родился 4 апреля 1965 года в городе Нахчыван. Он - доктор философии по физико-математическим наукам. До этого назначения он был исполнительным директором Фонда развития науки при президенте Азербайджанской Республики. Э.Бабаев также является заместителем директора по научной работе Шемахинской астрофизической обсерватории имени Н.Туси НАНА.

Напомним, что прежний ректор БГУ Абель Магеррамов был освобожден от занимаемой должности 15 ноября прошлого года.