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Новый "Орфографический словарь азербайджанского языка" готов к изданию

Новый "Орфографический словарь азербайджанского языка" готов к изданию

"Орфографический словарь азербайджанского языка" отправлен в печать.

Об этом Report заявил вице-президент НАНА, член Государственной комиссии по языку, академик Иса Хабиббейли.

По его словам, словарь передан в издательство на печать: "Все слова неоднократно перепроверены. Кроме того, в словарь включены все слова, написанные в соответствии с орфографическими нормами азербайджанского языка, утвержденными Кабинетом министров. Новый "Орфографический словарь азербайджанского языка" будет представлен общественности после издания".

Отметим, что в новый "Орфографический словарь азербайджанского языка" включено около 4000 новых слов, которых нет в предыдущем словаре. Вместе с тем, около 1000 слов из старого словаря не включены в новый.

Напомним, что "Орфографический словарь азербайджанского языка" составляется примерно раз в пять лет. 

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