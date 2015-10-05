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    Нобелевскую премию по медицине вручили за лечение паразитарных инфекций

    Лауреатами Нобелевской премии по медицине 2015 года стали ученые Уильям Кэмпбелл, Сатоши Омура и Ту Юю

    Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Нобелевская премия по физиологии или медицине за 2015 год присуждена за разработку новых методов лечения паразитарных болезней, в том числе малярии. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в Стокгольме Нобелевский комитет при Каролинском медицинском институте.

    Премии удостоены ученые Уильям Кэмпбелл, Сатоши Омура и Ту Юю.

    Церемония награждения представленных лауреатов пройдет по традиции в Стокгольме 10 декабря, в день кончины основателя Нобелевских премий — шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833-1896).

    Сумма премии в этом году составляет 8 млн. шведских крон (953 тыс. долларов).

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