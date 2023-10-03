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Нобелевскую премию по физике присудили за изучение электронов и природы света

Нобелевскую премию по физике присудили за изучение электронов и природы света Лауреатами Нобелевской премии по физике в этом году стали ученые из США, Германии и Швеции
Наука и образование
3 октября 2023 г. 14:46
Нобелевскую премию по физике присудили за изучение электронов и природы света

Нобелевская премия по физике 2023 года присуждена ученым Пьеру Агостини, Ференцу Краусу и Анн Л'Юилье.

Как сообщает Report, об этом объявил Нобелевский комитет. Они удостоены награды за "экспериментальные методы, генерирующие аттосекундные импульсы света для изучения динамики электронов в веществе".

Их эксперименты дали человечеству новые инструменты для исследования мира электронов внутри атомов и молекул, отметил в своем заявлении Нобелевский комитет. Агостини, Краус и Л’Юилье продемонстрировали способ создания чрезвычайно коротких импульсов света, которые можно использовать для измерения процессов, в которых электроны движутся или меняют энергию, и исследовать процессы, которые "происходят настолько быстро, что раньше их невозможно было отследить".

Француз Пьер Агостини является профессором университета штата Огайо в США, венгр Ференц Краус - университета Мюнхена, француженка Анн Л'Юилье работает профессором атомной физики в Лундском университете в Швеции.

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