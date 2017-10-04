Нобелевскими лауреатами по химии стали разработчики криоэлектронной микроскопии

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Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ В Стокгольме Нобелевский комитет объявил имена лауреатов Нобелевской премии в области химии. Как сообщает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ, лауреатами премии объявлены Жак Дюбоше (Швейцария), Йоахим Франк (США) и Ричард Хендерсон (Великобритания) "за разработки в области криоэлектронной микроскопии для определения структуры высокомолекулярных биомолекул в растворе".

2 октября лауреатами Нобелевской премии в области медицины и физиологии были названы американские ученые Джеффри Холл, Майкл Росбаш и Майкл Янг. Премия им присуждена "за открытие молекулярных механизмов, контролирующих циркадные ритмы".

3 октября Нобелевскую премию по физике получили американские ученые Райнер Вайс, Барри Бариш и Кип Торн. Премия им присуждена "за решающий вклад в создание обcерватории LIGO и наблюдение гравитационных волн".

5 октября будет назван лауреат Нобелевской премии по литературе. На 6 октября намечено объявление лауреата Нобелевской премии мира.