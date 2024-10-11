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Нобелевская премия мира присуждена японской организации выживших в Хиросиме и Нагасаки

Нобелевская премия мира присуждена японской организации выживших в Хиросиме и Нагасаки Нобелевскую премию мира 2024 года присудили японской организации Nihon Hidankyo, которая объединяет выживших после атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.
Наука и образование
11 октября 2024 г. 13:24
Нобелевская премия мира присуждена японской организации выживших в Хиросиме и Нагасаки

Нобелевскую премию мира 2024 года присудили японской организации Nihon Hidankyo, которая объединяет выживших после атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении Нобелевского комитета.

Она стала лауреатом "за усилия по достижению мира, свободного от ядерного оружия, и за свидетельства того, что ядерное оружие не должно быть использовано снова".

Комитет отметил, что за последние почти 80 лет ядерное оружие не применялось в ходе боевых действий. Деятельность Nihon Hidankyo и других представителей хибакуся (так в Японии называют людей, подвергшихся воздействию атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки) внесли значительный вклад в установление запрета на применение ядерного оружия.

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