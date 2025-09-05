Neuralink планирует попробовать восстановить зрение слепому человеку в 2026 году

Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор ЧМ-2026
    Наука и образование
    • 05 сентября, 2025
    • 00:45
    Занимающаяся вживлением нейрочипов компания Neuralink Илона Маска планирует в 2026 году провести операцию по восстановлению зрения у полностью слепого пациента.

    Как передает Report, об этом написал в соцсети Х американский миллиардер и предприниматель Илон Маск.

    "Намереваемся в следующем году частично восстановить зрение у полностью слепого человека", - отметил он, комментируя информацию о проведении компанией первых операций в Канаде.

    В июле агентство Bloomberg сообщало, что Neuralink рассчитывает к 2031 году ежегодно вживлять нейрочипы 20 тыс. пациентов, которые смогут получить доступ минимум к трем версиям нейрочипов - для усиления зрения слепых и слабовидящих (Blindsight), для снижения симптомов нейродегенеративных заболеваний (таких, как болезнь Паркинсона) и для управления компьютером и другими устройствами силой мысли (Telepathy). 

