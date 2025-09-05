İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Qazaxıstan
    Maskın "Neuralink" şirkəti gələn il kor xəstədə görmə bərpası əməliyyatı planlaşdırır

    Elm və təhsil
    • 05 sentyabr, 2025
    • 02:15
    Neyroçipləri implantasiya edən milyarder İlon Maskın "Neuralink" şirkəti 2026-cı ildə görmə qabiliyyətini itirən şəxsin üzərində əməliyyat keçirməyi planlaşdırır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə amerikalı milyarder və sahibkar İlon Mask "X" sosial şəbəkəsində yazıb.

    Mask qeyd edib: "Biz gələn il görmə qabiliyyətini tamamilə kor insana qismən bərpa etməyi hədəfləyirik".

    İyul ayında "Bloomberg" xəbər vermişdi ki, "Neuralink" 2031-ci ilə qədər hər il 20 min xəstəyə neyroçiplər implantasiya etməyi planlaşdırır. Bu çiplər üç əsas istiqamətdə tətbiq olunacaq: kor və görmə qabiliyyətini itirmiş insanların görmə qabiliyyətini artırmaq (Blindsight), neyrodejenerativ xəstəliklərin simptomlarını azaltmaq (məsələn, Parkinson xəstəliyi) və digər düşüncə cihazları ilə əlaqəli funksiyaları inkişaf etdirmək.

