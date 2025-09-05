Maskın "Neuralink" şirkəti gələn il kor xəstədə görmə bərpası əməliyyatı planlaşdırır
- 05 sentyabr, 2025
- 02:15
Neyroçipləri implantasiya edən milyarder İlon Maskın "Neuralink" şirkəti 2026-cı ildə görmə qabiliyyətini itirən şəxsin üzərində əməliyyat keçirməyi planlaşdırır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə amerikalı milyarder və sahibkar İlon Mask "X" sosial şəbəkəsində yazıb.
Mask qeyd edib: "Biz gələn il görmə qabiliyyətini tamamilə kor insana qismən bərpa etməyi hədəfləyirik".
İyul ayında "Bloomberg" xəbər vermişdi ki, "Neuralink" 2031-ci ilə qədər hər il 20 min xəstəyə neyroçiplər implantasiya etməyi planlaşdırır. Bu çiplər üç əsas istiqamətdə tətbiq olunacaq: kor və görmə qabiliyyətini itirmiş insanların görmə qabiliyyətini artırmaq (Blindsight), neyrodejenerativ xəstəliklərin simptomlarını azaltmaq (məsələn, Parkinson xəstəliyi) və digər düşüncə cihazları ilə əlaqəli funksiyaları inkişaf etdirmək.